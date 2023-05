La friulana Advan sbarca in Gran Bretagna e Portogallo

Advan amplia il suo mercato con due nuovi avamposti in Gran Bretagna e Portogallo. Odontoiatria d’avanguardia con il cuore della Carnia, l’azienda di valore internazionale che da quasi un trentennio produce costante innovazione nel settore e che ora sarà presente anche in Gran Bretagna e Portogallo con un proprio distributore esclusivo.

“Un’operazione che supporta la parallela apertura di nuovi segmenti di mercato in tutto il mondo – spiega l’amministratore delegato della società, Mario Zearo – . L’obiettivo è quello di continuare a elaborare soluzioni inedite, clinicamente e tecnologicamente estremamente performanti per un settore che a livello globale vale 6 miliardi di euro”.

Per Advan fatturato in crescita nel 2022.

La capacità di penetrare il mercato Advan, dopo averla dimostrata con la sua storia aziendale, l’ha confermata lo scorso anno, quando nel corso del 2022 ha assunto dieci nuovi collaboratori facendo così fronte a un portafoglio ordini che ha incrementato il fatturato del 25% rispetto all’anno precedente, già cresciuto del 27% sul 2021.

La nuova sede di Amaro tra tecnologia e sostenibilità.

A rendere ulteriormente competitiva l’azienda anche i nuovi spazi che sono stati creati nel quartier generale inaugurato nell’Industrial Park di Amaro nel 2022, una realtà che nella sua architettura riflette l’innovazione e la tecnologia d’avanguardia che si produce all’interno, con un importante capacità di autoproduzione di energia elettrica, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio. All’insegna della massima sostenibilità e integrazione con l’ambiente montano circostante, la sede è stata pensata per essere in grado di affrontare le sfide dell’implantologia del futuro, che richiedono strutture nuove, approcci innovativi e una visione multichannel dalla missione al prodotto, al mercato. Con questa logica sono stati pensati la camera bianca, il nuovo reparto di produzione con le macchine utensili a controllo numerico e il nuovo laboratorio di metrologia.

Tra le soluzioni implantologiche offerte da Advan ci sono i sistemi One, Gtb e Gtb TZero (brevettato in Europa e negli USA), prodotti che nascono dal contributo del know how medico e ingegneristico e che sono caratterizzati da qualità, durata e competitività di assoluta eccellenza. Tra i fiori all’occhiello dell’azienda, la produzione di soluzioni sistematicamente rispettose della biologia e con risultati clinici di lungo termine, supportati da evidenze scientifiche.