Una decina le segnalazioni negli ultimi giorni. Fortunatamente non sono andate a buon fine.

Negli ultimi giorni, la polizia di stato di Udine ha ricevuto una decina di segnalazioni di tentativi per delle truffe telefoniche, per fortuna non andati a buon fine.

Nella maggior parte dei casi i residenti, tutti nella città di Udine, hanno ricevuto una telefonata sul numero di rete fissa da una voce femminile che si presentava come la figlia o la nipote, in ospedale in gravi condizioni e che, per far fronte alle cure del caso, necessitava di un’ingente somma di denaro. In un caso il malvivente ha tentato di far credere che il figlio del chiamato aveva causato un grave incidente e la morte di un’altra persona e che necessitava di molto denaro per evitare il carcere.

Nell’ultimo, invece, il truffatore proponeva l’acquisto del calendario della Polizia di Stato al prezzo di 108 euro, calendario che viene venduto, esclusivamente attraverso i canali ufficiali dei siti di Polizia di Stato e Unicef, a beneficio di un progetto del quale viene ogni anno devoluto il denaro raccolto, al prezzo di 8 euro!

Fortunatamente, grazie anche alle continue campagne di sensibilizzazione dei cittadini sui rischi connessi all’utilizzo di telefoni, smartphones, internet, attuate da anni dalla Polizia di Stato, nessuna delle persone contattate è caduta nei raggiri dei truffatori ed ha immediatamente chiuso la telefonata, opportunamente segnalando poi alla Sala Operativa della Questura i tentativi. Sono in corso ora le indagini per individuare i responsabili.

Nell’occasione, e prendendo ad esempio la lucidità dei cittadini udinesi, la Polizia di Stato raccomanda a tutti, in particolare agli anziani che vivono da soli, di seguire questi pochi ma utilissimi consigli e raccomandazioni.