La macelleria di Mortegliano diventa attività storica del Friuli Venezia Giulia

Il riconoscimento per la macelleria Comand di Mortegliano.

La macelleria Comand di Mortegliano è stata riconosciuta attività storica del Friuli Venezia Giulia.

Lo ha deciso la Giunta regionale con delibera proposta dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo. Il riconoscimento, come prevede la normativa regionale, fa seguito alla segnalazione e all’istruttoria svolte dal Comune di Mortegliano che ha attestato la storicità dell’esercizio commerciale. La macelleria Comand opera infatti dal 1939 ed ha quindi ampiamente superato i sessant’anni di attività previsti dalla legge regionale per entrare a far parte dell’elenco.

La macelleria, nota in tutta la regione per la qualità delle carni e delle lavorazioni nonché per la professionalità del personale, potrà essere inserita e partecipare alla messa in rete di tutti i locali storici e le attività storiche dell’offerta turistica regionale.

La normativa regionale prevede la classificazione come “attività storica” dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che risultino essere in funzione da almeno sessanta anni, la cui attività e merceologia offerte siano specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale.