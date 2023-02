Si infortuna mentre percorre il sentiero, soccorso un uomo

I soccorsi a Sagrado.

Intorno alle 12 di oggi una persona è stata soccorsa dopo un infortunio mentre percorreva un sentiero nei pressi della linea ferroviaria in località Poggio Terza Armata, nel comune di Sagrado.

Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Gorizia che, operando assieme al personale sanitario, al personale della Polfer e ai volontari del Cnsas hanno raggiunto l’uomo, lo hanno adagiato in un’apposita barella e lo hanno trasportato fino alla strada.

Successivamente è stato trasferito, con una manovra detta “a ponte” sulla barella spinale è stato caricato sull’ambulanza, che era in attesa, per il successivo trasporto al pronto soccorso, in codice verde.