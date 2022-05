Lo scrittore Colum McCann è il vincitore del Premio Terzani

Colum McCann vince il Premio Terzani.

Grande successo ieri al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la 18esima edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani A vincerlo è stato lo scrittore irlandese Colum McCann con il suo libro Apeirogon.



Ad introdurre l’evento sul palco sono stati due attori che hanno interpretato, attraverso la storia di Rami Aramin e Bassam Elhanan, la questione israelo-palestinese, raccontata nel romanzo vincitore.

Commozione in sala a conclusione quando è stato mostrato il video della bara della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh di Aljazeera.

Successivamente è intervenuta la presidente Paola Colombo che accompagna sul palco il vincitore del Premio affiancato da Andrea Filippo, membro della giuria.

Colum McCann poi ha raccontato Apeirogon: “È la storia di due padri e della scoperta della reciproche tragedie. Non serve che ci amiamo, ma dobbiamo comprenderci. Se non lo facciamo qui e ora, saremo obbligati a farlo solo quando saremo sotto terra e sarà troppo tardi”. In collegamento telefonico, si è aggiunta Angela Terzani: “Questo libro ci incoraggia ad esplorare le soluzioni di dialogo e di pace”

A consegnare il Premio Terzani a Colum McCann è stata Franca Arrigoni, curatrice del festival. Al loro fianco, Paola Colombo e Andrea Filippi.

(Visited 81 times, 89 visits today)