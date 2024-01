Nella serata di domenica un uomo è stato trovato a terra vicino a uno scooter a Udine: è grave in ospedale.

Era esanime a terra, vicino allo scooter, probabilmente vittima di un incidente stradale: è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Un uomo è stato soccorso nella prima serata di ieri, domenica 21, intorno alle 20, per le ferite che ha riportato a seguito di un probabile incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Udine, lungo via Percoto, all’altezza di una intersezione. L’uomo è stato trovato accanto a uno scooter da una persona che l’ha visto a terra e che ha chiamato il Nue112.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto all’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine, e quello dell’automedica proveniente da Udine. Sul posto anche le forze dell’ordine.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.