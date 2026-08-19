I V8 delle auto americane tornano a Lignano per US Car on the Beach.

Cromature scintillanti, carrozzerie imponenti e il suono inconfondibile dei motori V8. Nel weekend del 19 e 20 settembre Lignano Sabbiadoro tornerà a trasformarsi in una vetrina dell’America on the road con US Car on the Beach, il raduno dedicato alle quattro ruote a stelle e strisce.



L’appuntamento sarà uno degli eventi di punta della quinta edizione della Italian Bike Week, in programma dal 17 al 20 settembre nella località balneare friulana. Dopo il successo della 40ª Biker Fest International, andata in scena a maggio, Lignano si prepara quindi ad accogliere nuovamente migliaia di appassionati per quattro giornate interamente dedicate al mondo dei motori.

Muscle car, pick-up e hot rod davanti allo stadio Teghil

Organizzato dalla rivista specializzata Cruisin’ Life insieme all’Old School Garage Club di Pordenone, US Car on the Beach è ormai diventato un appuntamento fisso per proprietari, collezionisti e curiosi.



Lo scorso anno furono 240 le vetture che raggiunsero Lignano, trasformando per un fine settimana la città in una sorta di Daytona Beach affacciata sull’Adriatico. Anche quest’anno il pubblico potrà ammirare muscle car, pick-up, coupé d’epoca, hot rod e numerosi modelli personalizzati o restaurati. Il cuore del raduno sarà allestito nel parcheggio antistante lo stadio “Guido Teghil”, in viale Europa. L’area sarà a disposizione dei proprietari delle auto americane già dalla giornata di sabato 19 settembre.

Domenica la grande parata nelle vie di Lignano

Il momento più spettacolare arriverà domenica 20 settembre, a partire dalle 11, quando le vetture daranno vita alla tradizionale parata cittadina. Una lunga colonna di auto dalle verniciature brillanti attraverserà le strade di Lignano, offrendo uno spettacolo capace di richiamare appassionati e famiglie.



Durante il fine settimana si svolgerà anche la premiazione delle auto da concorso. I riconoscimenti saranno assegnati alle personalizzazioni più originali, ai restauri meglio realizzati e ai modelli più rari. A selezionare le vetture saranno la redazione di Cruisin’ Life e gli esperti dell’Old School Garage.



La partecipazione a US Car on the Beach è gratuita e non richiede alcuna preiscrizione. Per prendere parte al raduno sarà sufficiente presentarsi a Lignano con la propria vettura Made in USA, nel rispetto delle indicazioni organizzative e di sicurezza. Più che una semplice esposizione, l’evento promette di essere una grande festa all’aria aperta, tra motori, cultura americana e passione per i viaggi su strada.