Esce di strada finisce in un dirupo a Ragogna, soccorso un motociclista

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto, lungo la Strada Provinciale 5 nel territorio comunale di Ragogna, dove un motociclista è uscito di strada precipitando in un dirupo. L’allarme è scattato intorno alle 10.20. Per cause ancora da chiarire, il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto per una decina di metri, terminando la corsa nei pressi di un piccolo corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, affiancati dalla squadra SAF, Speleo Alpino Fluviale, del comando provinciale di Pordenone e dai Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. Mentre il personale sanitario prestava le prime cure al ferito, i soccorritori hanno predisposto la complessa manovra necessaria per riportare l’uomo fino alla sede stradale.

Dopo essere stato stabilizzato e sistemato su una barella per il trasporto in zone impervie, il motociclista è stato recuperato dai Vigili del fuoco utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpinistica. Una volta raggiunto il piano stradale, il ferito è stato affidato al personale sanitario e caricato sull’ambulanza per il successivo trasferimento.