La somministrazione di vaccino ai bimbi tra 5 e 11 anni.

La vaccinazione anti Covid per i bambini tra 5 e 11 anni in Italia, e quindi anche in Friuli Venezia Giulia, potrebbe partire da lunedì. È l’indiscrezione che è trapelata stamane per bocca di Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e membro del Comitato tecnico scientifico.

Palù ha spiegato che l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, avrebbe deciso di anticipare la decisione sull’inoculazione in questa fascia d’età, rispetto alla data del 29 novembre inizialmente preventivata. Se l’okay dell’Ema dovesse arrivare entro massimo dopodomani, da lunedì prossimo la somministrazione del siero nella fascia 5-11 anni potrebbe diventare realtà.

Non soltanto: secondo quanto ha affermato Palù, per i bambini racchiusi in questo intervallo d’età potrebbe anche essere stabilito l’obbligo vaccinale. Potrebbe essere una strada ponderata, ma il presidente Aifa non lo ha escluso.

