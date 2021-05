I due invece di pagare si sono fatti accreditare 3.500 euro.

Ieri i carabinieri della stazione di Fagagna, a conclusione di un’attività investigativa scaturita dalla denuncia presentata da un 54enne residente nel Friuli collinare, hanno deferito in stato di libertà per truffa un 33enne ed una 34enne indiana, entrambi residenti a Roma, con precedenti di polizia.

I due indagati , in concorso tra loro, hanno contattato il querelante, che aveva messo in vendita su un sito on line specializzato, una cucina a gas e, con artifizi e raggiri, lo hanno fraudolentemente convinto a recarsi ad uno sportello Postamat, facendosi accreditare su due carte Postepay, la somma di 3.500 euro

(Visited 556 times, 556 visits today)