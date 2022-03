Il concorso dedicato alle donne in Friuli Venezia Giulia.

La Casa internazionale delle Donne di Trieste, in collaborazione con la casa editrice Vita Activa e con il gruppo regionale Friuli Venezia Giulia della Società italiana delle letterate, indice il concorso letterario biennale internazionale “Elca Ruzzier. Una donna da non dimenticare”, che quest’anno giunge alla sesta edizione. Per la partecipazione è prevista la stesura di un racconto sulla la vita di una donna realmente vissuta: da questo scritto, che ripercorrerà soltanto fatti realmente accaduti, dovranno emergere in modo chiaro le ragioni per cui la protagonista viene ricordata.

“L’iniziativa del concorso è nata nell’ambito della Casa internazionale delle Donne di Trieste, che tra le altre cose ha anche l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle donne che vivono la loro quotidianità senza trovarsi sotto i riflettori, ma combattendo quotidianamente difficili battaglie per ottenere l’affermazione dei loro diritti – afferma Patrizia Saina, presidente della Casa Internazionale delle Donne di Trieste -. Per questo motivo abbiamo voluto dedicare il premio del concorso ad Elca Ruzzier, una delle fondatrici della Casa. Si tratta effettivamente di una donna che non ha lasciato traccia di gesta eclatanti, ma che, seppur minata dalla malattia, ha dato prova di grande determinazione e spirito di iniziativa, spendendosi con ammirevole energia per realizzare un progetto di solidarietà e condivisione che l’ha contraddistinta. Noi desideriamo dare un valore alla sua persona in quanto figura simbolica ed esemplare per tutte le donne”.

Il regolamento del concorso prevede la partecipazione sia di donne che di uomini. I partecipanti dovranno far pervenire i propri racconti entro il 15 settembre 2022. Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione, invece, si svolgerà a dicembre 2022: in questa occasione verranno premiati e successivamente pubblicati i tre migliori racconti, tramite la pubblicazione di una Antologia contenente gli scritti vincitori e selezionati a cura della Casa editrice Vita Activa. È prevista, in ogni caso, anche la pubblicazione di tutti i racconti ritenuti meritevoli. Il concorso “Elca Ruzzier” rappresenta non solo un’eccellente occasione di dare sfogo al talento e alla creatività, ma anche un’opportunità di valorizzare al meglio la memoria di donne che, sebbene ad oggi non siano particolarmente celebri, hanno lasciato un loro segno nella storia.

(Visited 128 times, 128 visits today)