La statua a Cormons.

A Cormons, in piazza 24 Maggio, c’è la statua del Lanciasassi, che rappresenta un ragazzino piuttosto prestante fisicamente nell’atto di lanciare delle pietre. La statua è del 1894, ma in epoca fascista proprio in virtù della forza muscolare del fanciullo era stata ribattezzata “Il Balilla”.

La scultura è opera dell’artista Alfonso Canciani, esponente della secessione viennese, che visse l’ultima parte della sua vita nella nostra regione e proprio a Cormons ha un museo a lui dedicato.

