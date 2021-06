La storia della sedia in Friuli.

Anticamente, quando una giovane coppia voleva rendere noto il loro legame il giovane si recava a casa della fidanzata, con una sedia, e si chiedeva di parlare con lei. Se la famiglia accettava, l’innamorato era autorizzato a venire a trovarla nei giorni pari e la domenica, purchè sempre in presenza di un familiare di lei.

Durante, queste visite i due innamorati sedevano fianco a fianco facendo piccoli lavori domestici, come sgranare le pannocchie. Quando invece il giovane non era presente, la sedia, spesso ornata con nastri e il nome del giovane, veniva messa fuori dall’uscio di casa per far conoscere il nuovo legame alla comunità.

