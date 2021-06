La riunione sotto il tiglio.

In passato in Friuli i contadini usavano riunirsi sotto un tiglio, normalmente piantato nel centro del paese o vicino la chiesa, per prendere decisioni, che riguardavano la comunità, il prezzo dei raccolti e la compravendita di terreni o animali.

