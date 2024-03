Gli appuntamenti del fine settimana di Pasqua in Friuli Venezia Giulia.

In questo weekend di Pasqua sono in programma tantissimi eventi, tra escursioni, sagre e spettacoli che vi permetteranno di godervi un divertente weekend di festa con la famiglia e gli amici.

Da Pordenone a Udine passando per Gorizia vi aspettano tantissime mostre, concerti e attività dal sabato santo a Pasquetta.

Sabato



Sabato Santo, il 30 marzo, sarà infatti una giornata all’insegna del teatro e delle attività all’aperto.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, alle 20.30 a Monfalcone va in scena Hair Spray, poco dopo alle 21 a San Vito al Tagliamento arriva la satira feroce di Brutta.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 11.30 a Ragogna si terrà un raduno di Panda 4×4, a seguire dalle 15 i bambini potranno incontrare Willy Wonka al Terminal Nord, in aggiunta per tutto il weekend continua il festival dello street food internazionale ad Aquileia.

Mentre, in merito alle escursioni, si inizia alle 10 a Sappada con la gara di sci di fine stagione, mentre alle 15 a Tarvisio i bambini potranno partecipare alla caccia alle uova.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Le Bosbot, Giacomo e Luigi Bront.

Domenica

La domenica di Pasqua, il 31 marzo, sarà invece una giornata dedicata alle sagre e alla musica.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 17 ci sarà l’Aperitivo di Pasqua sul Monte Quarin, a Pignano al Ragogna si terrà una giornata di divertimenti per celebrare la Pasqua, a Pordenone ci sarà la Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro Usato, a Venzone si festeggerà la Pasqua a Piano di S. Caterina. Infine, per tutto il weekend continua il festival dello street food internazionale ad Aquileia.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Le Bosbot, Giacomo e Luigi Bront

Lunedì

Pasquetta, il 1 aprile, sarà invece una giornata dedicata alle sagre e alle escursioni.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, si inizia alle 10 con Pasquetta in Piazza a Cormons, dalle 12 ci sarà tanto divertimento a Grado con Pasquetta con Enzo Zippo, a Ragogna si terrà Pignan in moto.

Mentre, in merito alle escursioni, dalle 9 a Osoppo si terrà una passeggiata in memoria di Rorato e Spinelli.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Le Bosbot, Giacomo e Luigi Bront.