Cosa fare questo weekend in Friuli? I principali eventi in programma

Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in questo weekend di gennaio in Friuli Venezia Giulia? Ecco alcuni appuntamenti per questo fine settimana d’inverno. Guarda i nostri suggerimenti e troverai l’evento giusto per passare il tempo tra Udine, Gorizia e Pordenone.

Sabato

Sabato 15 gennaio, sarà una giornata all’insegna della cultura, del divertimento e della musica.

Dalle 9 alle 20 si terrà il variopinto mercatino dell’usato di Piazza Primo Maggio a Udine.

Alle 16 e alle 20.45 si terrà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: “La piccola bottega degli orrori”.

In aggiunta, sempre a Udine, il Teatro contatto alle 21, lo show: “Benvenuti a The Mountain!”

Continua a Cividale la mostra personale dell’artista friulano Walter Bortolossi, mentre a Monfalcone prosegue la mostra la mostra: “Punto, linea e superficie. Kandinsky e le avanguardie”.

Inoltre, sono presenti anche questa settimana il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e le mostre “La forma dell’Infinito”, “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Carlo Dalla Mura. Fotografie 1949-1962”.

Domenica

Domenica 16 gennaio, sarà una giornata dedicata all’arte e al teatro sia per adulti che per bambini.

La giornata si apre alle 11.30 a Pordenone con la melodiosa Maratona Beethoven – Listz.

Alle 16, a Cividale per i più piccini ci saranno i Tre Porcellini, mentre sempre per loro a Codroipo ci sarà lo spettacolo: “Chiaro di terra”.

Alle 17, si terrà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: “La piccola bottega degli orrori”.

