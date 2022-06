Le ricerche archeologiche nel fiume Stella protagoniste su Rai 2

Le ricerche archeologiche nel fiume Stella su TG2 Dossier.

Sarà dedicato anche al progetto di archeologia subacquea “Anaxum” dell’Università di Udine, incentrato sulle ricerche nel fiume Stella, nella Bassa Friulana, la puntata della rubrica TG2 Dossier in onda su Rai 2 sabato 4 giugno, alle 23. Il servizio è curato da Laura Pintus.

Il progetto è condotto – in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Palazzolo dello Stella – dal gruppo di ricerca interdisciplinare guidato da Massimo Capulli.

Partito nel 2011, “Anaxum” porta avanti campagne che hanno consentito lo studio del naufragio dell’imbarcazione romana Stella 1, delle strutture sommerse pertinenti al ponte della via Annia e del cosiddetto relitto di Precenicco. Ma non solo. L’ambiente offerto dallo Stella, infatti – per molti aspetti problematico e soprattutto caratterizzato da diverse tipologie di evidenze materiali –, si presta come banco di prova per l’elaborazione di tecniche utili da esportare anche in altri contesti fluviali e come laboratorio per formare nuovi archeologi subacquei.

