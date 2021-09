Riaperta la biglietteria al teatro Giovanni da Udine.

Ha riaperto il 1° settembre, dopo la pausa estiva, la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Da oggi quindi è possibile acquistare agli sportelli di via Trento 4 i titoli per assistere ai grandi concerti di musica classica di fine estate, ovvero Valery Gergiev, che dirigerà la Mariinsky Orchestra il 12 settembre, e la star cinese del pianoforte Yuja Wang che il 22 settembre sarà ospite del palcoscenico udinese con la Mahler Chamber Orchestra. Per ognuna delle due date è previsto un doppio concerto, con inizio alle 18 e alle 21.

Valery Gergiev.

Alla sua terza esibizione sul palcoscenico del Teatro Nuovo, dove era già stato acclamato nel 2014 con la London Symphony e poi ancora, nel 2018, proprio con la Mariinsky che guida stabilmente da 25 anni, Valery Gergiev è uno dei direttori d’orchestra più apprezzati del panorama mondiale. Il concerto in programma alle ore 18.00 si aprirà con un omaggio alla gloriosa tradizione russa, con brani tratti dal balletto _Romeo e Giulietta_ di Prokof’ev, per proseguire poi con la Sinfonia D 944 “La Grande” di Schubert. Per la performance delle 21.00, invece, la seconda parte del programma prevedrà la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana” di Mendelssohn.

Yuja Wang.

Per i concerti che vedranno impegnati invece il 22 settembre la superstar del pianoforte Yuja Wang, 34 anni, protagonista di tournée trionfali con le maggiori orchestre e autrice per la Deutsche Grammophon di registrazioni passate alla storia, e la Chamber Mahler Orchestra voluta da Claudio Abbado, i programmi prevedranno Haydn e Stravinskij, oltre a Bach (per il concerto delle 18.00) e Šostakóvič (per il concerto delle 21.00).

Informazioni per il pubblico e biglietteria.

In ottemperanza al decreto approvato il 22 luglio 2021, a partire dal 6 agosto gli spettatori devono esibire, per l’accesso in sala, la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Rimangono inoltre obbligatori l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica), il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e il distanziamento fra le persone di almeno 1 metro. I posti sono singoli e distanziati.

La biglietteria di Via Trento 4 è aperta da martedì a sabato (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo con orario serale, fino all’inizio della rappresentazione. L’acquisto di biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni:

tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).

