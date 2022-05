I nuovi romanzi del monfalconese Gianni Spizzo al Maggio dei Libri

“L’uomo di servizio” e “La logica dell’ovile” di Gianni Spizzo presentati in biblioteca a Monfalcone.

Gianni Spizzo, docente di Storia e Filosofia, sarà ospite giovedì 26 maggio alle ore 18 presso il Giardino della Biblioteca comunale di Monfalcone per la presentazione dei suoi due romanzi editi da Edizioni Gossmann.

Entrambi noir psicologici, “L’uomo di servizio” è ambientato nell’affascinate Trieste a cavallo tra presente e futuro, ed indaga sull’aspetto enigmatico ed a tratti paradossale del rapporto uomo-donna, sul meccanismo del rimpianto che fa agire in maniera estrema; “La logica dell’ovile”, invece, racchiude la narrazione in un presente distopico ma non troppo – l’ombra di una pandemia aleggia sulle vicende di un uomo bianco convinto che l’avanzata musulmana spazzerà via l’Occidente – e per questo decide di passare all’azione.

Numerose sono le altre opere dell’autore: per Cultura Viva Edizioni ha curato la raccolta “Provincia Pagana: storie dell’estremo Nord Est – un’antologia di fine millennio” (1999); con la KappaVu Edizioni ha pubblicato “Passioni della cattività” (2009), “Tsunami” e “Attacco di panico” e molte altre pubblicazioni recenti come “L’amore come crimine lieve” (2016). Ha collaborato con numerose riviste come “La Cosa vista”, “Rivista di Psicologia” ed “Il Territorio”.

La presentazione sarà mediata da Pietro Rosso ed accompagnata dalle letture di Luisa Vermiglio. L’ingresso è gratuito ed in caso di maltempo l’incontro verrà spostato in Sala Conferenze.

