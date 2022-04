Il concerto di Alexander Gadjiev a Gorizia.

Dopo il trionfo al concorso Chopin di Varsavia lo scorso ottobre, Alexander Gadjiev torna a esibirsi nella sua città natale al Teatro Verdi. Il concerto si terrà giovedì 21 aprile alle ore 20 e 45. Il goriziano eseguirà il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin affiancato dalla FVG Orchestra diretta dal maestro Paolo Paroni.

Un ritorno a casa per Gadjiev che, dopo l’exploit alla competizione di Varsavia, ha fatto il suo debutto alla Wigmore Hall di Londra e alla Salle Gaveau di Parigi, veri e propri templi della musica classica mondiale.

Il concerto sarà aperto da Claudia Mavilia, soprano emergente che nel 2021 si è laureata in canto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Udine sotto la guida di Emanuele Giannino. Il giovane astro della lirica delizierà il pubblico con arie di Puccini e Cilea.

La serata, organizzata da Gorizia spettacoli in collaborazione con il Comune di Gorizia, si inserisce nel percorso di avvicinamento all’atteso appuntamento del 2025 che vedrà il capoluogo isontino protagonista quale Capitale europea insieme a Nova Gorica.



I biglietti costano dieci euro interi e cinque euro ridotti (questi ultimi per under 18, over 65 e anche per gli abbonati alla stagione artistica del Verdi). La biglietteria del Teatro (via Garibaldi, 2/a – tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. L’accesso in sala è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato, inoltre è necessario indossare la mascherina FFP2.

