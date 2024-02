Rue de Paradis, tredici brani per il primo album della band friulana

Dopo i singoli, ecco l’album dei Rue de Paradis.

I Rue de Paradis raccontano in tredici brani storie di vita, amore e viaggi, attraverso un sound irresistibile, intrecciato dalle intricanti linee di chitarra e dalla riconoscibile voce di Raffaele Campeotto Il loro d’esordio porta semplicemente il loro stesso nome, facendo risplendere la loro vena creativa dallo spiccato accento Rock Americano. L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali, con i suoi. I brani, sono una mescolanza di stili che si intersecano molto orecchiabilmente l’uno con l’altro, influenzati da pop, elettronica e la new wave degli anni ’80.

Il processo di registrazione, iniziato a settembre 2020, ha visto la pandemia rallentare i lavori, ma il risultato finale è un’esperienza intensa. Nel 2023, l’uscita dei primi singoli, tra cui l’acclamato “Pacific Coast Highway“, hanno alimentato l’attesa per l’album, guadagnando prestigio con l’inclusione in playlist di Spotify come “All New Rock”, seguita da oltre 430.000 followers. La band friulana, composta da Raffaele Campeotto, Luca Appolonio, Diego Beltramini e Riccardo Zamolo, ha affinato il suo sound ponendo molta attenzione ai dettagli compositivi.

Il disco rappresenta il risultato di un meticoloso lavoro sulla composizione sonora. Un intreccio di generi e attitudini che danno origine ad un magma sonoro registrato, mixato e masterizzato con maestria da Nico Odorico degli Angel’s Wings Recording Studio di Mereto di Tomba. La tracklist dei tredici brani, cantati in lingua inglese, anticipa la grinta e la passione che la band porterà nei futuri live.