Il Luogotenente Carica Speciale Valter Nadalutti va in congedo.

Ieri il Luogotenente Carica Speciale Valter Nadalutti, Comandante della Stazione carabinieri di Villesse, ha prestato il suo ultimo giorno di servizio nell’Arma dei Carabinieri andando in congedo, a 60 anni, per sopraggiunti limiti di età.

Il Luogotenente Nadalutti, dopo aver svolto il servizio militare nel 1985 quale paracadutista presso il Battaglione “El Alamein” della Brigata “Folgore” di Siena, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987 e, dopo aver frequentato con successo il corso di Allievo Carabiniere, ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di San Michele all’Adige (BZ). Vinto il concorso per la Scuola Sottufficiali e nominato Vice Brigadiere, nel 1990 è stato destinato alla Stazione carabinieri di Oriago di Mira (VE).

Dal 1994 al 2000 ha quindi prestato servizio a Gorizia, prima quale capo equipaggio del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia e poi quale addetto al Nucleo Operativo del Comando Provinciale, per poi essere destinato alla Compagnia di Gradisca d’Isonzo quale Comandante dell’Aliquota Radiomobile fino al 2008. Dal 2008 al 2019 è stato Maresciallo in Sottordine alla Stazione di Gradisca d’Isonzo, per poi essere trasferito al comando della Stazione di Villesse, incarico ricoperto fino al giorno del suo congedo.

Il Luogotenente Nadalutti ha saputo incarnare, con il suo operato, il ruolo del Comandante di Stazione quale figura cardine dell’Arma dei Carabinieri, vicina alla popolazione e sempre pronta a consigliare il cittadino. Nel corso della sua lunga carriera, è stato insignito della medaglia al merito per il lungo Comando e della Croce d’Oro per l’anzianità di servizio.

Il Luogotenente Carica Speciale Valter Nadalutti cede il comando al Vice Brigadiere Mirko Tonello, nell’attesa che venga individuato il prossimo Comandante della Stazione Carabinieri di Villesse. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, Colonnello Massimiliano Bolis, che ha voluto salutare di persona l’Ispettore, e tutti i Carabinieri della provincia ringraziano il Luogotenente C.S. Valter Nadalutti per quanto fatto nel corso della propria carriera e gli augurano ogni bene per il suo futuro.