Music in Village a Pordenone, tutti i divieti e i limiti alla circolazione

Pordenone, divieti e limiti alla circolazione per il Music in Village che si svolgerà nell’area verde del parco comunale IV Novembre.

Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni per lo svolgersi della manifestazione musicale “Music in Village” presso l’area verde del parco comunale IV Novembre di Pordenone, in programma da mercoledì 28 a sabato 31 agosto 2024.

Dalle ore 00:00 di martedì 27 agosto alle ore 12:00 di domenica 1 settembre:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, anche quelli con abbonamento, sugli stalli di sosta a pagamento nell’area di via Padre Marco d’Aviano e nell’ultimo tratto di via Gorizia nell’intersezione con via Padre Marco d’Aviano

di via Padre Marco d’Aviano e nell’ultimo tratto di via Gorizia nell’intersezione con via Padre Marco d’Aviano divieto di transito in corrispondenza dell’accesso carrabile al parcheggio di via Padre Marco d’Aviano.

Dalle ore 20:30 alle ore 24:00 e comunque fino al termine delle necessità, nelle giornate dei concerti è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza dell’intersezione tra via Cadafora e via Giardini Cattaneo, con direzione obbligatoria dritto nelle suddette via verso l’intersezione semaforica su via Pola e verso l’Area Direzionale Galvani.