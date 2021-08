L’incidente sulla strada statale 13 all’altezza di Dogna.

Ferragosto amaro per un giovane sulle strade del Friuli. Alle 10 di oggi, su richiesta del 118 Fvg, la pattuglia della stazione carabinieri di Tarvisio è intervenuta sulla Strada statale 13, al Km 18 nel comune di Dogna, per un incidente stradale.

Si tratta di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale di un’utilitaria, condotta da un ragazzo italiano di 19 anni, che per cause in corso di accertamento, dopo aver superato una galleria in direzione Tarvisio, ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro il guard rail.

A seguito dell’impatto, il conducente della Ford, che ha rifiutato il ricovero ospedaliero, è stato medicato da personale del 118 ad un braccio a causa dell’esplosione dell’airbag. Il veicolo è stato invece recuperato da un soccorso stradale poiché non marciante.

