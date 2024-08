La Giunta comunale ha approvato l’adesione alla giornata di volontariato promossa da Legambiente

A Fiume Veneto torna Puliamo il Mondo, la giornata di volontariato promossa da Legambiente sotto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La Giunta comunale, infatti, ha approvato l’adesione all’iniziativa, ormai consolidata a livello nazionale, che si propone di coinvolgere la cittadinanza nella cura e nella pulizia del territorio, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani.

“L’obiettivo di questa giornata è comune: rendere migliore il nostro territorio e sensibilizzare la comunità, in particolare le nuove generazioni”, ha dichiarato l’Assessore alle politiche ambientali, Sara Pezzutti. “Come amministrazione comunale, poniamo grande attenzione al decoro urbano e al coinvolgimento attivo dei cittadini. Iniziative come ‘Puliamo il Mondo’ non solo producono risultati concreti nella giornata, ma contribuiscono anche a diffondere una cultura civica indispensabile per la nostra comunità”.

Aumenta la sensibilità e diminuiscono i rifiuti abbandonati

L’adesione a Puliamo il Mondo da parte del Comune di Fiume Veneto ha fatto emergere, negli ultimi anni, una significativa riduzione dei rifiuti abbandonati lungo strade, piazze e parchi pubblici. “Questi risultati sono un chiaro segnale del ritrovato spirito civico dei nostri cittadini e dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione promosse”, ha aggiunto l’assessore Pezzutti. “Un contributo fondamentale è stato dato anche da Ambiente Servizi S.p.A., che da tre anni gestisce con successo lo spazzamento delle strade e il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel nostro comune”.

Durante Puliamo il Mondo, i volontari saranno impegnati nella pulizia e nella raccolta dei rifiuti abbandonati in diverse aree del territorio, seguendo percorsi e zone prestabilite. Le attività inizieranno con un briefing, per garantire un coordinamento efficace. Tutti i partecipanti saranno dotati di guanti, pettorina e cappellino, avranno una copertura assicurativa e la raccolta sarà differenziata in base alla tipologia di rifiuto, fin dall’inizio.

La data dell’evento non è ufficiale, in attesa della conferma da parte dell’Istituto comprensivo: l’assessore Pezzutti, infatti, ha proposto alle scuole di Fiume Veneto di organizzare l’iniziativa congiuntamente per venerdì 20 settembre, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione dei giovani. “Siamo fiduciosi che la scuola risponda positivamente alla nostra proposta. Questa è un’opportunità importante per la crescita civica, ambientale e sociale dei nostri alunni”, ha concluso Pezzutti.