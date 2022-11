Bonus bollette, sale la soglia di reddito: come richiederlo

Bonus bollette in Friuli: come funziona.

Novità in vista anche in Friuli per il bonus bollette all’interno della manovra che il governo si appresta ad approvare. Al momento sono due le ipotesi allo studio con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari.

La prima consisterebbe nell’aumento della soglia Isee per ottenere lo sconto in bolletta corrispondente al 30%, portandola dagli attuali 12mila euro a 15mila. in questo modo altre 600mila famiglie avrebbero diritto al bonus, in aggiunta ai circa 2 milioni e mezzo attuali.

La seconda ipotesi, invece, prevederebbe l’introduzione del quoziente familiare anche per il bonus bollette. In questo caso, la soglia Isee rimane a 15mila euro, ma se i componenti del nucleo familiare sono 2 scatta il quoziente, e si avrebbe diritto al bonus con un Isee di 15mila per due, ovvero 30mila euro, In caso di figlio a carica il quoziente sarebbe per 2,5, e per accedere il bonus la soglia Isee salirebe a 37.500, e così via.

Quanto valgono i bonus?

Ma quanto valgono i bonus? Partiamo dalle bollette della luce. Per una famiglia di 1 o 2 persone, lo sconto è di 264 euro a trimestre. Per una famiglia di 3 o 4 persone di 321 euro, che salgono a 378 dai 4 componenti in su. Per le bollette del gas invece bisogna tenere in considerazione anche le zone climatiche. E quella catalogate F, come alcune zone del Friuli, possono avere fino a 1.436 euro di bonus gas a trimestre.