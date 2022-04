Bonus luce e gas, come funziona e chi ne ha diritto in Fvg

Il bonus su luce e gas.

Non ci sarà più bisogno di presentare la domanda per ottenere il bonus luce e gas per quanti hanno un Isee fino a 12mila euro. Lo prevede un emendamento del ministero dello Sviluppo Economico, che offre la possibilità di ottenere lo sconto automaticamente, evitando le trafile burocratiche. Fino ad oggi l’automatismo prevedeva i bonus a quanti percepiscono il Reddito di cittadinanza, ma che ben presto sarà disponibile anche per quanti non usufruiscono della misura assistenziale. Attraverso la dichiarazione sostitutiva unica, il beneficio sarà pressoché istantaneo. Così facendo, il bonus riguarderebbe oltre 5 milioni di utenti del gas e dell’energia elettrica, crescita di 1,2 milioni nelle ultime settimane. Il Governo, inoltre, ha innalzato il tetto Isee da 8.265 a 12 mila euro.

Il bonus luce.

Il bonus sociale della luce viene stabilito dall’Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Generalmente si ottiene a inizio anno e resta valido per quello in corso. Per il 2022, tuttavia, l’autorità ha rinviato l’adeguamento considerando l’andamento dei prezzi sul mercato. Nei primi 3 mesi di quest’anno gli importi del bonus elettrico sono stati 165,6 euro per le famiglie fino a due componenti; 200,7 euro per quelle con 3-4 componenti e 235,8 euro se la famiglia è più numerosa. Nel caso di fatturazione mensile, lo sconto in bolletta va diviso per tre.

Il bonus gas.

L’ottenimento del bonus del gas dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare, della categoria d’uso associata alla fornitura associata e dalla zona climatica in cui si abita. Nei primi 3 mesi è andati da un minimo di 62,1 euro di sconto sulla bolletta per una famiglia fino a 4 componenti con gas per acqua calda e/o cottura in zona climatica A/B fino a un massimo di 816,3 euro per una famiglia con più di 4 componenti che usa il gas anche per il riscaldamento in zona climatica F.

