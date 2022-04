Le bricchettatrici made in Friuli approdano nel mondo degli orologi di lusso

La soluzione della Eidos Works usata anche nel mondo degli orologi di lusso.

Le bricchettatrici pensate e sviluppate in Friuli approdano nel prestigioso mondo degli orologi di lusso, scelte come soluzione ideale per dare un’impronta green e di economia circolare a un business di altissima qualità e precisione.

Le soluzioni ideate dalla società d’ingegneria spilimberghese Eidos Works, infatti, hanno convinto una nota e importante maison dell’orologeria top di gamma, che ha individuato in due bricchettatrici compatte Eidos la via per far acquisire valore ai trucioli dei materiali impiegati per produrre orologi che sono delle vere e proprie icone. «Siamo molto soddisfatti che un marchio di prestigio abbia scelto le nostre proposte», commenta il fondatore e presidente della società, Stefano Galassi. “È un traguardo che conferma il nostro impegno per offrire soluzioni che rendano concreta la teoria dell’economia circolare“, aggiunge executive assistent della società, Michela Cilenti.

Eidos Works ha investito sulle proprie competenze realizzando bricchettatrici inedite e innovative. In virtù di questi macchinari compatti, infatti, trucioli di acciaio, ghisa, alluminio, ottone, bronzo, plastica e persino fanghi di rettifica vengono debitamente trattati e “impacchettati”, rispondendo così a diverse esigenze dell’industria manifatturiera. Gli sfridi trattati dalle bricchettatrici di Eidos, infatti, riducono il loro ingombro e aumentano il loro valore economico. Questo processo, inoltre, accresce l’automazione nella gestione del truciolo, contiene i costi di movimentazione e trasporto e consente una maggior pulizia dell’ambiente di lavoro.

Il mondo dell’infinitamente bello, piccolo e preciso ha colto tutte le opportunità competitive insite in questa soluzione e se n’è dotato. A favorire l’interlocuzione con questo importante cliente, ha contribuito la solida formazione tecnico-scientifica che contraddistingue Eidos, grazie alla quale la società d’ingegneria è in grado di instaurare un dialogo attento con il proprio interlocutore per fornire la risposta più efficace e innovativa possibile rispetto al contesto.

