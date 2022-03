La risposta di Civibank all’Opa di Sparkasse: “Una mossa ostile”

Una mossa ostile. E’ così che Civibank, per voce della sua presidente Michela Del Piero, ha definito l’Opa di Sparkasse. La dichiarazione arriva a margine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina e che ha bocciando di fatto l’OPA di Sparkasse.

A pochi giorni dall’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea per l’Offerta pubblica di acquisto la presidente dell’istituto di Cividale ha sottolineato i vari nodi che nei mesi non sono stati sciolti dalla banca di Bolzano. Erano rimaste in sospeso molte questioni legate all’indipendenza e all’autonomia che Civibank avrebbe mantenuto, con il consiglio d’amministrazione compatto nell’idea dell’importante legame tra la banca e la regione Friuli Venezia Giulia.

