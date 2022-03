Contributi per le auto ecologiche in ritardo in Fvg, che cosa è successo

I contributi per le auto ecologiche in Friuli Venezia Giulia.

I contributi per la rottamazione non sono arrivati o sono arrivati in ritardo. Il bonus previsto in Friuli Venezia Giulia per acquistare un’auto nuova ed ecologica (bifuel, ibridi o elettrici) non è ancora stato bonificato a tutti i legittimi beneficiari. Colpa di un ingorgo amministrativo sul quale ha chiesto lumi alla Regione, nei giorni scorsi, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio, Giuseppe Nicoli. “Numerosi cittadini mi hanno sottoposto le loro lamentele per la lunga tempistica di erogazione dei contributi dei quali hanno diritto – ha detto Nicoli -. Chiedevo lumi, dunque, su quando i contributi verranno liquidati e quali fossero le motivazioni della lunga tempistica. Ma anche quando verrà adottato il nuovo regolamento sulla base del quale accogliere future domande di contributo per l’acquisto di veicoli ecologici: quali saranno le linee di indirizzo?”

Le Camere di commercio delegate all’erogazione dei contributi hanno ora ricevuto tutte le risorse necessarie a esaurire le graduatorie. “Ma di eventuali “corti circuiti” ai cittadini interessa poco, specie se si attendevano i contributi, come da regolamenti, al massimo dopo cinque mesi, non dopo oltre un anno. Semplicemente, eventuali intoppi non dovrebbero esserci o, per lo meno, la Regione dovrebbe vigilare e rimuovere eventuali intoppi nell’erogazione – attacca il consigliere -. I cittadini non possono assistere a rimpalli di responsabilità sull’erogazione delle somme di cui hanno diritto. ricevuti, non possono assistere a rimpalli di responsabilità sull’erogazione delle somme di cui hanno diritto. Credo sia buona prassi che l’amministrazione regionale controlli l’effettiva erogazione di questi contributi”.

