Dopo Grado raddoppiano a Venzone con la loro Bottega delle eccellenze

La nuova apertura in centro a Venzone.

Ci sono i prodotti friulani, come la Gubana delle Valli del Natisone o i pregiati vini del Collio, e quelli che arrivano da tante altre regioni italiane, come il limoncello campano o il cioccolato piemontese. Si chiama “La Bottega delle eccellenze” ed è una piccola perla dell’enogastronomia appena aperta a Venzone, nella piazzetta del Duomo.

L’offerta, però, non si limita ai soli generi alimentari. All’interno della “Bottega delle Eccellenze” si possono trovare, infatti, articoli caratteristici del nostro territorio, come i coltelli di Maniago, e perfino una prestigiosa linea di cosmetica Bio. Per i due titolari che l’hanno aperta, Loretta Zandanel e Andrea Di Giusto, si tratta del proseguo di un’avventura iniziata a maggio 2021 a Grado, dove hanno inaugurato la loro prima “Bottega delle Eccellenze”.

“Io e Andrea avevamo il desiderio di creare un’attività che ci accomunasse e ci legasse sia come coppia che a livello lavorativo – afferma Loretta -. Abbiamo aperto la nostra prima “Bottega delle Eccellenze” a Grado lo scorso anno, in mezzo alle molte difficoltà dovute alla pandemia. Ora per noi, portare avanti insieme l’attività di questi due negozi, situati in paesi così turistici e affascinanti, sarà sicuramente un’avventura entusiasmante”.

Come clientela puntano sia sui turisti che sui residenti. “Speriamo in una calorosa accoglienza e che il nostro negozio venga apprezzato come vero e proprio punto di riferimento per trovare dei buoni prodotti. Ci auguriamo anche che i clienti stranieri che ci faranno visita porteranno e faranno conoscere nel loro Paese alcune delle nostre eccellenze locali, friulane e tipiche di tutto il resto d’Italia”, conclude.

(Visited 197 times, 197 visits today)