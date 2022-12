Importante riconoscimento per l’azienda friulana ErgoCert.

L’azienda friulana ErgoCert vince il premio europeo per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il 14 novembre, presso la sede di Bilbao dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

EU-OSHA e alla presenza di Yolanda Diaz Perez (secondo vicepresidente e Ministro del Lavoro e

dell’Economia Sociale del governo spagnolo) e di Dragos Pislaru (presidente della Commissione

per l’Occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo), Francesco Marcolin,

ergonomo europeo certificato, fondatore e ceo di ErgoCert e docente di ergonomia presso

l’Università Isia Roma Design, ha ritirato il “Premio per le Buone Pratiche – Alleggeriamo il

carico!” della campagna 2020-2022 “Ambienti di lavoro sani e sicuri” promossa da EU-OSHA.

Marcolin, ricordando la condivisione del premio con il Gruppo Servizi Italia Spa dove sono

state applicate le tecnologie di ErgoCert, ha così commentato: “Questo premio è il più prestigioso riconoscimento europeo in ambito ergonomico e rappresenta il coronamento di vent’anni di attività svolta da ErgoCert in campo ergonomico che ha portato la nostra azienda (già spin off dell’Università di Udine) a diventare l’unico organismo di certificazione per l’ergonomia accreditato a livello internazionale”.

“Penso che anche per il Friuli-Venezia Giulia e per l’Italia – ha aggiunto Marcolin – ciò rappresenti un valore nel complesso mondo della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Fin dall’inizio, abbiamo posto al centro di tutte le nostre attività la ricerca e l’innovazione in ambito ergonomico al fine di sviluppare nuove tecnologie cercando di trovare soluzioni applicabili alle reali problematiche produttive dei nostri clienti nazionali e internazionali al fine di migliorare la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro. E il Good Practice Award premia proprio l’applicabilità del nostro approccio che da oggi potrà essere utilizzato da numerose aziende in diversi contesti produttivi”.

Il team di ErgoCert.

“Oggi, il nostro giovanissimo team tecnico, guidato da Marco Bordignon, raccoglie i frutti di

un lavoro ventennale sviluppato da una azienda friulana, partita come spin-off accademico

dell’Università di Udine e che dal 2014 è riconosciuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

quale “struttura altamente qualificata nelle prove di usabilità e ricerca ergonomica, valutazioni e certificazioni di prodotti e posti di lavoro”.



“Ad oggi – ha concluso Marcolin – abbiamo rilasciato quasi 1000 certificati ad aziende nazionali, ma soprattutto internazionali (francesi, tedesche, svedesi, norvegesi, americane, svizzere, ecc.) ed effettuato oltre 2500 valutazioni in ambito ergonomico per clienti quali Lamborghini, Ferrari, Ducati, Electrolux Professional (Sweden-France-Italy), Trenitalia, Dyson Ltd, De Longhi, Braun, Vileda, Alstom, Natuzzi, solo per citarne alcuni. Sono molto felice per questo premio soprattutto per i ragazzi del mio team che ogni giorno fanno uno sforzo straordinario per migliorare le nostre tecnologie sensoristiche e per sviluppare nuovi metodi di valutazione ergonomica, cioè, come recita il principio primo della qualità: per migliorare ogni giorno un po’. Questo premio appartiene soprattutto a loro”.