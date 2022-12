No vax riceve comunicazione dall’Agenzia della riscossione.

No vax impossibilitata per motivi di salute ad effettuare la vaccinazione anti Covid, riceve lo stesso la notifica della multa da pagare. A renderlo noto è lo studio legale Tutino di Udine: “Una professionista di San Giorgio di Nogaro, di anni 50 circa, ha ricevuto la notifica di pagamento – scrive lo studio Tutino -. Ad aprile di quest’anno aveva già ricevuto una comunicazione, alla quale erano susseguite giustificazioni riferite al suo stato di salute e quindi dell’impossibilità a vaccinarsi per motivi di salute”.

Giustificazioni che a quanto pare non hanno ottenuto il risultato sperato. La donna si è quindi rivolta allo studio legale di Udine per valutare cosa fare: “Ma non per evitare l’importo da pagare, che è comunque accessibile, ma per una questione di moralità valuta il ricorso, che costerà di più della somma richiesta. Il titolo se non impugnato è infatti esecutivo per l’Agenzia della Riscossione e possono procedere con pignoramento mobiliare o immobiliare”.