Fontanafredda, auto contro il palo del semaforo.

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il palo del semaforo: illeso. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti prima delle 6 di questa mattina, sabato, a Fontanafredda, all’incrocio tra via Garibaldi e via Dante Alighieri, per un incidente stradale che ha visto una vettura andare a sbattere contro un palo del semaforo, facendolo schiantare sulla sede stradale.

I pompieri hanno delimitato la zona per segnalare l’ostacolo agli altri veicoli mettendo in sicurezza l’incrocio. Illeso il conducente, l’unico coinvolto. Presente il personale sanitario e i carabinieri.