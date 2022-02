La missione all’Expo di Dubai.

“Il Friuli Venezia Giulia ha mosso dei passi importanti per costruire nuove relazioni commerciali e gettare le basi per creare proficui rapporti con alcune realtà legate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico negli Emirati Arabi, un Paese che sta investendo su innovazione e sviluppo sostenibile. E’ emerso, inoltre, un grande interesse dei fondi di investimento internazionali verso il sistema Paese Italia e la nostra regione. L’Italia è considerata come uno dei principali partner su cui investire e con cui collaborare”.

E’ il bilancio positivo del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla missione istituzionale a Dubai in occasione dell’Expo. Il capo dell’esecutivo regionale ha espresso soddisfazione anche per la capacità delle regioni italiane di presentarsi unite all’evento internazionale. “E’ un inizio di un percorso promettente che offre a livello mondiale la possibilità di porre le basi per attrarre investimenti nel nostro Paese”, ha commentato Fedriga. “Abbiamo incontrato diverse realtà attive nella scienza della vita e sullo sviluppo delle tecnologie all’idrogeno”, ha detto Fedriga ricordando anche il protocollo che il Friuli Venezia Giulia ha siglato con Slovenia e Croazia. “Un ulteriore interesse – ha aggiunto il governatore -, ha riguardato la parte logistica”, sul punto ha evidenziato il ruolo del porto di Trieste “primo porto italiano” oltre che quello regionale. “Abbiamo sviluppato in Friuli Venezia Giulia un sistema di interporti unendoci anche all’interporto austriaco di Villaco e a quello ungherese di Budapest così da offrire una piattaforma logistica unica per il centro-sud Europa”.

