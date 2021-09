I vini del Friuli alla conquista del mondo, la Regione stanzia 2 milioni

La decisione della giunta regionale Fvg.

Ammontano ad oltre 2 milioni di euro i fondi che la Regione metterà a disposizione dei produttori locali per sostenere azioni di informazione e promozione dei vini nei mercati al di fuori dell’Unione europea allo scopo di migliorarne la competitività in tali Paesi.

Lo ha deciso la giunta del Friuli Venezia Giulia approvando una misura con cui si stabilisce che i progetti possono essere sia di carattere regionale, cioè presentati da aziende con sede in Friuli Venezia Giulia, sia multiregionali. Nel primo caso i termini per la presentazione delle domande scadono il 29 ottobre mentre nell’altro la scadenza è fissata per il 25 ottobre.

I criteri.

Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri di priorità ai fini della valutazione del progetto. Tra questi figura il fatto che il soggetto proponente sia un nuovo beneficiario, il progetto sia rivolto a un nuovo Paese terzo oppure se il proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50 per cento.

La delibera inoltre stabilisce che per la campagna 2021-2022 è ammessa la sola presentazione di progetti della durata di 10 mesi e prevede gli importi massimi dei contributi concessi: questi ultimi sono pari a 350mila euro nel caso in cui il progetto sia presentato da un solo partecipante, valore che sale a 500mila euro nel caso in cui coinvolga da 2 a 10 partecipanti, 700mila euro (11-30 partecipanti) e 750mila euro (più di 30 partecipanti).

(Visited 162 times, 1 visits today)