Civibank vende il suo braccio dell’energia green a Idealservice

L’acquisizione di Civiesco da parte di Idealservice.

Idealservice, società cooperativa da 147 milioni di euro di fatturato con quartiere generale a Pasian di Prato (Udine), ma presente in tutta Italia con 25 sedi e 3.700 lavoratori (65% donne e il 35% uomini), attiva nel settore dei servizi di facility management (pulizia e logistica in ambito sanitario civile e industriale), e in quello dei servizi ambientali (raccolta differenziata, selezione dei rifiuti e gestione di impianti di trattamento), ha acquisito oggi l’80% delle quote di Civiesco, Energy Service Company (ESCo) impegnata nel campo dell’efficienza energetica e della green economy, il cui fatturato 2021 si è attestato sui 15 milioni di euro.

L’acquisizione della società nata nel 2016 da Civibank SpA, istituto di credito fondato oltre 130 anni fa con un forte legame con il territorio, è perfettamente in linea con la strategia del presidente di Idealservice Marco Riboli, che in questi anni si è dimostrata in grado di creare valore sostenibile sul lungo termine, integrando i temi di sostenibilità e di profonda attenzione per una crescita consistente del fatturato e dell’azienda da lui presieduta, che ha un obiettivo di fatturato di 200 milioni entro il prossimo triennio.

“La sfida di Idealservice – precisa Riboli – è di essere tra le aziende leader che guideranno la transizione energetica e che avranno un ruolo chiave nella creazione delle città del futuro, dove i cittadini e le imprese avranno un ruolo attivo, le smart-cities. La scelta di sviluppare il nostro business nel campo dell’energia, – commenta – si rivela particolarmente profetica in queste ore, a fronte della crisi internazionale che il mondo sta vivendo, crisi che fa emergere con forza la fondamentale questione energetica”.

