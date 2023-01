L’aumento del prezzo della benzina nei primi giorni del 2023.

L’impatto del ripristino delle accise “piene” si è scaglionato gradualmente nei primi tre giorni dell’anno nuovo sul prezzo di benzina e gasolio.

Il 31 dicembre si prevedeva che i prezzi sarebbero aumentati da 1,630 a 1,810 euro/litro per la benzina in modalità self, da 1,695 a 1,880 per il gasolio e, infine, da 0,765 a 0,800 euro/litro per il gpl in modalità servito.

Gli aumenti e i prezzi medi.

Alla luce dei prezzi realmente praticati medi nazionali del 31 dicembre 2022 e di quelli del gennaio 2023, gli aumenti sono stati i seguenti:

per la benzina self, da 1,631 a 1,801 euro/litro, con un incremento di 0,170 euro/litro;

Prezzi che rimangono notevolmente inferiori a quelli raggiunti il 21 marzo 2022, alla vigilia del taglio delle accise: