Il piccolo Jonathan arriva in Friuli e diventa pompiere per un giorno

Jonathan in visita ai vigili del fuoco di Pordenone.

L’iniziativa dei vigili del fuoco di Pordenone per soddisfare la richiesta del piccolo Jonathan, affidata a una lettera appesa a un palloncino azzurro, ha vissuto oggi un simpatico epilogo con la sua visita alla caserma dei pompieri pordenonesi.

Assieme ai genitori e alla sorellina, infatti, è partito dalla provincia di Como proprio per venire a incontrarli per poi tornare a casa nel pomeriggio. Un “tour de force” si direbbe, ma in realtà un momento che ha fatto bene al cuore di tutti, tanto da far dimenticare anche la fatica del viaggio. Per un attimo Jonathan è diventato un vigile del fuoco, anche se il giaccone d’intervento e il casco erano ovviamente fuori misura per lui, e nel suo sguardo c’era la meraviglia di questa nuova condizione.

A loro volta i pompieri sono in qualche modo tornati bambini, tanto era l’entusiasmo di quell’incontro, così che per ricordare questa sua esperienza Jonathan ha lasciato in regalo un suo disegno con un bel camion dei pompieri e nell’aria un palloncino azzurro, un disegno firmato Jonni.