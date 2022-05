La proroga del taglio delle accise sul prezzo di benzina e diesel.

La riduzione del prezzo di benzina e diesel resterà in vigore fino all’8 luglio. Oggi infatti il governo si riunisce per approvare la nuova proroga che garantirà il taglio delle accise sul carburante

La misura che è in scadenza oggi, 2 maggio, continuerà a far di risparmiare 25 centesimi di euro al litro, che sommati all’iva garantiranno un risparmio di 30,5 centesimi. Nella bozza è prevista anche la riduzione del gas per autotrazione.

Negli scorsi giorni era intervenuta in pressing anche la Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo al governo di mantenere la misura nazionale. In Fvg la norma infatti si somma anche il super sconto regionale sul prezzo del carburante che permette ai possessori della tessera un ulteriore risparmio.

Da oggi infatti per la zona 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato) ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino al 31 marzo si aggiunge un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla benzina e 6 sul diesel. Lo sconto regionale quindi raggiungerà quota 29 centesimi per la benzina e 20 per il gasolio.

Per la zona 2 (Comuni a contributo base), ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina si aggiungono altri 8 centesimi, raggiungendo così un valore complessivo della riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto passerà da 9 a 16 centesimi grazie all’ulteriore contributo di 8 centesimi stabilito dall’Esecutivo.

