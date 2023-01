L’indagine di Altroconsumo sui migliori supermercati e discount.

Quali sono le catene di supermercati, ipermercati e punti vendita di prossimità, discount e le insegne locali preferite dai clienti? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Altroconsumo con un indagine tra suoi 10mila soci.

Ebbene, per quel che riguarda supermercati e iper, in cima alla classifica troviamo Esselunga e Ipercoop, seguiti da NaturaSì e Coop. Passando ai discount, sui gradini più alti del podio troviamo Eurospin e Aldi. I discount vanno molto bene tra i clienti anche sul fronte prezzi: nove insegne su dieci hanno una valutazione ottima, la decima, Tuodì, è invece giudicata buona. Per le catene locali, invece, in testa a tutti troviamo i Supermercati Visotto, seguiti dai brand romani Pewex e Cts Supermercati e dalla veneta Iperlando.

Praticità prima di tutto.

Ma quali sono gli elementi che i consumatori cercano di più in un supermercato? E qui, sorpresa: la praticità batte la convenienza. Il primo criterio di scelta è infatti la praticità (33%), ovvero la facilità di raggiungimento del punto vendita. Dietro c’è la convenienza, criterio principale per il 25% degli intervistati. Al terzo posto arriva la qualità dei prodotti disponibili (17%) e poi, per il 13% del campione, il buon assortimento dei prodotti.

I consumatori sono molto attenti anche al comfort dei punti vendita, che in generale vede tanti ottimi e buoni: i migliori in questo settore sono risultati essere Esselunga e Interspar (con 86 punti su 100). Punto critico è il tempo di attesa alla cassa: NaturaSì ed Esselunga sono le più apprezzate (con 80 e 78 punti), ma sono ben 19 su 72 le insegne con giudizio solo medio. Un altro punto debole è poi la qualità di frutta e verdura fresca: solo 3 ottimi e 23 medi. Per i discount, tra gli aspetti per cui si è meno soddisfatti, c’è invece la qualità del pesce: non si va oltre il giudizio medio.

I prodotti con il marchio della catena.

Secondo l’indagine di Altroconsumo i clienti sono contenti della qualità dei prodotti a marchio commerciale (cioè quelli che prendono il nome dall’insegna della catena, detti anche private label), che spesso sono meno cari rispetto a quelli di marca: giudizi ottimi per ben 30 insegne, buoni per 33 e medi per nove.

I clienti si ritengono quindi soddisfatti della qualità dei prodotti con il marchio del discount: giudizio ottimo per i prodotti Lidl ed Eurospin, buono per tutti gli altri, eccetto Dpiù, IN’s e Tuodì, che si sono aggiudicati un punteggio solo medio. Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del supermercato, il punteggio più elevato lo conquistano quelli di Ipercoop, Coop ed Esselunga.