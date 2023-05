Trading online: ecco le strategie con con media mobile più gettonate del momento

Il trading online è un’attività molto affascinante e che offre ottime potenzialità di profitto, ma è anche complessa e rischiosa. Una delle sue caratteristiche più importanti è quella di essere un universo molto eterogeneo, che può essere approcciato in un’infinità di modi diversi. In base ai suoi obiettivi sperati, alle sue preferenze, al suo capitale ed al grado di rischio che può concedersi, ogni trader ha la possibilità di creare ed applicare una particolare strategia.

Molte delle tecniche impiegate dai trader si basano sull’utilizzo di indicatori ed oscillatori. La media mobile rappresenta senza dubbio uno degli indicatori più conosciuti, apprezzati ed utilizzati a livello mondiale: viene sfruttata nell’ambito dell’analisi tecnica per studiare sul grafico l’andamento dei prezzi. Scopriamo quali sono le strategie che si basano sulla media mobile che vengono più spesso applicate da chi fa trading online.

Cos’è la media mobile

Innanzitutto bisogna sapere cosa sia una media: si tratta di quel valore che si ottiene dividendo la somma di una serie di valori per il numero dei valori stessi. Applicando questo concetto su un orizzonte temporale si può scoprire che l’entità della media cambia ogni volta che si aggiunge il valore più recente.

L’unione dei punti sul grafico che rappresentano la media in corrispondenza di ogni periodo permette di tracciare una linea che costituisce, appunto, la media mobile. Ovviamente l’andamento e la forma della curva varia in base al numero dei periodi che vengono presi in considerazione. Sul grafico possono essere tracciate più linee corrispondenti a medie mobili calcolate sulla base di periodi e settaggi differenti ed i loro incroci possono essere la base per raccogliere degli interessanti segnali di trading. Per sapere quali siano le strategie di trading con media mobile che i trader possono utilizzare, è possibile leggere l’approfondimento presente su Tradingonline.wiki, portale dedicato alla formazione finanziaria dove trovare guide e contenuti sempre aggiornati.

A cosa serve e quali tipologie esistono

Da quanto detto nel paragrafo precedente si può capire che la media mobile permette di sfruttare i dati storici per ottenere delle indicazioni utili per comprendere la direzione e la forza del trend in atto. Ovviamente per riuscire a fare delle previsioni più accurate sui possibili sviluppi futuri sarà necessario considerare anche altri fattori ed utilizzare ulteriori strumenti, ma si tratta comunque di un ottimo punto di partenza.

L’utilizzo delle cosiddette medie mobili lente, ovvero quelle che considerano un gran numero di periodi, fornisce delle indicazioni anche in merito ai supporti ed alle resistenze e quindi consentono di avere delle idee più precise sull’impostazione dei take profit e degli stop loss. Ma attenzione: esistono diverse tipologie di medie mobili. Oltre a quella semplice, che è quella che rispecchia la definizione data in precedenza, ci sono anche quella ponderata (che dà maggiore importanza ai dati più recenti e meno a quelli più vecchi) e quella esponenziale.

La creazione di strategie di trading online con la media mobile

Come accennato in precedenza, è possibile creare delle strategie con la media mobile. Queste tecniche si basano per lo più sugli incroci delle linee relative a periodi diversi e vengono sfruttate per individuare supporti e resistenze. Quando un prezzo attraversa dal basso verso l’alto la linea della media mobile si ottiene un segnale di acquisto, mentre si ottiene un segnale di vendita nel caso contrario, ovvero quando c’è un attraversamento della media mobile dall’alto verso il basso.

Se si utilizzano le medie mobili di diversa velocità, gli incroci possono fornire un segnale di acquisto quando la media mobile più veloce attraversa quella più lenta dal basso verso l’alto, mentre c’è un segnale di vendita quando la media mobile più veloce attraversa quella più lenta in direzione opposta. Ovviamente bisogna fare sempre attenzione ai falsi segnali: meglio aspettare la chiusura della candela successiva per avere delle indicazioni più precise per la propria strategia.