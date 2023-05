Enrico muore a soli 22 anni: lottava da tempo contro una malattia degenerativa

Lutto a Pravisdomini per la scomparsa di Enrico Catanzaro.

Aveva solo 22 anni Enrico Catanzaro, studente di Pravisdomini scomparso a causa di una malattia degenerativa con la quale lottava da tempo. Enrico viveva con la sua famiglia, a breve distanza dalla residenza del sindaco Davide Andretta, che, appena appreso dell’accaduto, si è recato personalmente presso la casa dei familiari per offrire le sue più sentite condoglianze a nome dell’intera comunità.

Enrico lottava da tempo contro una malattia degenerativa e, dopo vari esami, era stato ricoverato nell’ospedale di Udine nei giorni scorsi. Purtroppo Enrico non ce l’ha fatta. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore del padre Michele, un pensionato originario della Sicilia, della madre Danila, che un tempo lavorava in un’azienda del settore legno, e della sorella Federica, impiegata nel campo della vendita di apparecchi acustici. Enrico aveva una relazione speciale con sua madre, ed era un ragazzo spontaneo e sempre sorridente. Ha affrontato la malattia con grande coraggio, cercando di non far pesare il suo stato agli altri.

Tutta la comunità si è stretta nel cordoglio alla famiglia, dimostrando l’affetto e la vicinanza di tutti verso questo giovane speciale che rimarrà per sempre nel cuore di ognuno. Stasera, alle 20, si terrà una recita del rosario in suo suffragio presso la chiesa parrocchiale di Pravisdomini, mentre i funerali saranno celebrati domani alle 15.