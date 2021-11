Sempre più italiani desiderano imparare a fare trading online per investire sui mercati finanziari. Ad attestarlo in modo chiaro sono i numeri del settore che mostrano un incremento davvero significativo degli iscritti e del numero di investitori sulle piattaforme di trading online. In generale questi strumenti sono in forte espansione ormai da vari anni, grazie alla messa a punto di piattaforme sempre più performanti, semplici da utilizzare e in possesso di un’interfaccia grafica intuitiva.

Sulla crescita della propensione degli italiani all’investimento hanno giocato un ruolo determinante anche le dinamiche innescate dalla pandemia. Sempre più persone infatti, in questa delicata fase, hanno sviluppato una maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali, i quali includono anche la gestione delle proprie finanze. Di conseguenza si è notevolmente incrementata anche la disponibilità ad investire tramite il web e l’utilizzo delle apposite app di gestione delle operazioni.

Tutto ciò ha reso però evidente l’importanza di scegliere bene il broker da utilizzare e l’esigenza di usufruire di manuali di trading che consentano alle persone di imparare a investire in autonomia.

I migliori manuali per imparare a investire

Per individuare un manuale di trading che offra tutti gli strumenti necessari per iniziare ad avvicinarsi al mondo degli investimenti digitali, è possibile consultare la guida messa a disposizione da Tradingonlineguida.com. Qui, infatti, vengono elencati i manuali migliori attualmente disponibili. Uno di questi è sicuramente il manuale realizzato dal broker XTB che può essere scaricato gratuitamente online ed ha un approccio di tipo pratico, fortemente incentrato sulla realizzazione di utili grazie al trading online.

Nello specifico questo corso ha delle caratteristiche che possono essere così riassunte:

È gratuito .

. Incentrato sulla pratica.

Contiene un glossario con i termini più importanti.

Può essere abbinata a test in modalità demo.

Un’altra possibilità che consente di ottenere un’ottima formazione per iniziare a fare trading online è quella offerta dal broker Trade.com. Questo riserva ai propri iscritti la possibilità di seguire un corso di 15 video lezioni in modo completamente gratuito. Nello specifico questa alternativa permette ai traders di formarsi in maniera dinamica e partecipativa. Molte persone preferiscono infatti seguire dei video piuttosto che leggere un manuale, grazie al minor dispendio di energie mentali che questo richiede.

Un’altra possibilità interessante è quella offerta da eToro che ha invece un metodo di apprendimento completamente pratico. In questo caso le possibilità per imparare a fare trading sono due: operare dei test in modalità demo, valutandone poi i risultati nel corso del tempo e/o operare in modalità copy trading. Questa possibilità permette di replicare le operazioni fatte da celebri investitori internazionali e di beneficiare della loro esperienza.

L’importanza della formazione

Esistono diversi metodi per acquisire le competenze necessarie per muoversi nel mondo del trading online. Nello specifico i manuali possono essere gratuiti o a pagamento ma non sempre quello che presenta un costo è necessariamente migliore di un corso gratuito. Questo è dovuto al fatto che molto spesso i migliori broker per il trading online dispongono di ottimi specialisti del settore che elaborano dei metodi di apprendimento ottimali.

Ovviamente in generale è importante sapere che non è mai consigliabile operare nel trading online senza acquisire le necessarie competenze, a meno che non lo si faccia esclusivamente con il cosiddetto copy trading. Altrimenti per investire in totale autonomia è sempre molto importante cercare prima di acquisire le necessarie conoscenze, in modo da potersi muovere con la massima consapevolezza.

Oltre allo studio dei manuali di trading migliori del momento, che consentono di imparare a investire in modo semplice e veloce, è molto importante e utile anche mantenersi aggiornati su quanto avviene in ambito macro-economico. A volte anche le notizie possono infatti riportare delle dinamiche che influiscono direttamente sull’andamento dell’economia e di conseguenza anche dei titoli.

