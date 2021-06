Il progetto è stato illustrato oggi a Trieste alla presenza di Fedriga.

Nuove opportunità per attrarre il mercato dei traffici commerciali e per l’insediamento di nuove imprese sul territorio. È la Zona logistica semplificata rafforzata, progetto partito da un’idea congiunta dei Comuni di Monfalcone e Gorizia e supportato dalla Camera di commercio della Venezia Giulia.

Lo studio per la nuova Zlrs è stato illustrato oggi a Trieste alla presenza del governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, il presidente della Camera di commercio Fvg, Antonio Paoletti, oltre ai primi cittadini di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

Il ruolo del porto di Monfalcone.

“Il nostro porto – ha commentato Cisint – gioca un ruolo fondamentale nel processo decisionale per la Zlsr e un altro dei fattori molto importanti è quello relativo alla perimetrazione delle aree della Zona logistica semplificata rafforzata. Come è stato sottolineato anche dal governatore Fedriga, è fondamentale l’interlocuzione con il consiglio dei Ministri, proprio per rafforzare ulteriormente l’autonomia della regione”.

Al centro del tavolo sono stati affrontati gli strumenti e gli obiettivi che la zona logistica semplificata consentirà, in primis attraverso la valorizzazione della specialità della regione per l’ottenimento di incentivi, di riduzioni fiscali e per la sburocratizzazione spinta. Gli aspetti fondamentali dello studio riguardano anche la valorizzazione di un territorio ampio, al fine di creare le condizioni perché il porto di Monfalcone consenta, non sola all’interporto di Gorizia, ma anche a Cervignano, San Giorgio e molte realtà del Friuli Venezia Giulia una crescita economica e occupazionale.

