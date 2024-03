Un film sul Vajont premiato in Inghilterra: “E’ un omaggio a Erto”

Premiato il film sul Vajont “La luna sott’acqua”.

Un film sul post Vajont, un affresco su come la comunità di Erto si muova tra il ricordo di quella tragedia devastante che l’ha segnata e il desiderio di rinascita: è “La luna sott’acqua”, l’opera del registra torinese Alessandro Negrini che si è appena conquistata, al suo esordio in terra britannica, il premio Speciale della Giuria, al Crossing the Screen – Eastbourne International Film Festival.

L’annuncio ufficiale è stato fatto al Grove Theatre, dove le motivazioni dietro questo riconoscimento hanno messo in luce la maestria di Negrini nel raccontare una storia toccante e profondamente radicata nella storia del Friuli e dell’Italia.

Le parole della giuria, lette durante la cerimonia di premiazione, sottolineano come il lavoro di Negrini sia riuscito a catturare il delicato equilibrio tra il desiderio di rinascita di Erto e il dovere di onorare il suo passato segnato da eventi tragici. Attraverso immagini oniriche e una narrazione poetica, “La Luna Sott’acqua” offre uno sguardo profondo sulla memoria di una comunità al limite dell’estinzione, un viaggio che ha commosso e colpito la giuria.

Il regista Alessandro Negrini, visibilmente emozionato, ha commentato il premio con parole di gratitudine e dedica nei confronti degli ertani: “Dedico questa vittoria a loro – ha detto -, e alla loro lunga lotta per esistere nella dignità“.

Rilasciato in concomitanza con il 60° anniversario della tragedia del Vajont, “La Luna Sott’acqua” è il risultato di una coproduzione italo-slovena, con il sostegno di diverse istituzioni cinematografiche tra cui la Friuli Film Commission, la Film Commission Torino Piemonte, il Norwegian Film Institute e il fondo europeo Media.

Il film, frutto della collaborazione artistica tra Negrini e lo sceneggiatore Fabrizio Bozzetti, è arricchito dalla voce narrante di Maria Pia Di Meo, la voce italiana ufficiale di Meryl Streep, e il direttore della fotografia Oddgeir Saether, già noto per il suo lavoro in “Ingland Empire” di David Lynch. Le musiche originali sono state composte da Andrea Gattico. Il lavoro è prodotto da Incipit Film.

Il trionfo di “La Luna Sott’acqua” all’Eastbourne International Film Festival non solo celebra il talento e la sensibilità artistica di Alessandro Negrini e del suo team, ma mette anche in luce l’importanza di raccontare storie autentiche che toccano le corde più profonde dell’umanità e della memoria collettiva.