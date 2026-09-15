Da giovedì 17 a domenica 20 settembre la quinta edizione della manifestazione motociclistica: prove su strada e fuoristrada, Enduro Days, Adventure Ride e Mototour

È tutto pronto per la quinta edizione della Italian Bike Week. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Lignano Sabbiadoro ospiterà quattro giornate dedicate a motociclisti e appassionati. Al centro del programma ci saranno i demo ride gratuiti delle ultime novità del mercato delle due ruote.

Le attività dinamiche si concentreranno soprattutto all’Area Stadio e alla Off Road Arena. Da venerdì l’Area Stadio sarà il punto di partenza delle prove su asfalto. Da sabato, invece, la Off Road Arena ospiterà i test dei modelli Adventure, Enduro, Cross e Scrambler.

I demo ride tra strada e fuoristrada

In strada saranno protagonisti Aprilia, Cyclone, Kove, Morbidelli e Moto Guzzi. Sul fronte del fuoristrada saranno presenti anche Can Am e Honda, quest’ultima attraverso il distributore RedMoto, insieme ad AJP, Yamaha, KTM e Rieju.

Proprio Rieju presenterà in anteprima assoluta in Italia la nuova MR300i 2027.

Per partecipare ai Demo Ride non è prevista la pre-iscrizione. Sarà possibile registrarsi direttamente in loco presso gli stand delle singole Case.

La Italian Bike Week sarà inoltre una delle tappe dell’Honda Live Tour 2026. L’iniziativa porterà a Lignano anche la Young Riders School di Honda. Si tratta di un corso di guida dedicato a neofiti, principianti e giovani a partire dai 16 anni che vogliono percorrere i primi metri alla guida di una motocicletta.

Enduro Days e Moto-Therapy

Ampio spazio sarà dedicato alle attività fuoristrada. Sabato e domenica tornano gli Enduro Days, la due giorni di prove libere organizzata dal MotoClub Sabbiadoro.

Il programma sarà preceduto, venerdì, dalle sessioni di Enduro Moto-Therapy. Il MotoClub Sabbiadoro, club federato FMI, coinvolgerà ragazzi portatori di disabilità in un’esperienza in sella.

Adventure Ride sulle Prealpi Giulie

Venerdì e sabato l’associazione MV Adventure proporrà le Adventure Ride, mini-raid dedicati agli appassionati del fuoristrada.

Per la prima volta sarà possibile anche pernottare durante l’esperienza. La location resterà segreta fino all’ultimo. Si tratterà di una malga nel cuore delle Prealpi Giulie, affacciata sulla Valle del Tagliamento.

I Mototour verso Pordenone

Il programma comprende anche i Mototour proposti dal MotoClub FMI Danilo Vian di Pordenone. L’iniziativa avrà un particolare focus sul capoluogo del Friuli Occidentale.

Nel 2027 Pordenone sarà Capitale Italiana della Cultura. Inoltre, durante la Italian Bike Week, la città ospiterà anche pordenonelegge.

Il percorso dei partecipanti toccherà il borgo medievale di San Vito al Tagliamento e l’imbarcadero fluviale del Noncello. Il tour proseguirà quindi nel centro storico di Pordenone, dove sarà possibile immergersi tra le pagine del festival del libro.

L’iscrizione ai Mototour sarà possibile direttamente in loco alla Italian Bike Week. Il rientro a Lignano è previsto in tempo per la Saturday Light Parade, la grande parata di sabato con partenza alle 18:30.