Brutte notizie per gli sciatori, chiusa una cabinovia sul Canin

Chiusa la cabinovia che da Bovec sale al Canin.

A qualche mese dall’avvio della stagione invernale, dalla Slovenia arriva una brutta notizia per chi ama sciare: la cabinovia che da Bovec sale al Monte Canin è stata chiusa. Se tutto rimane così, quindi, gli sciatori da Sella Nevea non potranno usufruire degli impianti sul lato sloveno.

A quanto pare, a monte della decisione presa dopo un controllo dell’Ispettorato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sloveno, ci sarebbe il fatto che la cabinovia ha compiuto 50 anni di attività quest’estate e non sarebbe più possibile prorogarne l’operatività.

Il proprietario dell’infrastruttura, il Comune di Bovec, non è d’accordo con questa tesi perché ritiene che i lavori di risistemazione fatti nel 2016 avrebbero consentito di prolungarne l’attività ancora per un periodo ed è proprio per sostenere la sua posizione che ha inviato al Ministero la relazione della ditta che ha eseguito quei lavori. La questione sarà al centro di un incontro fissato per il 13 ottobre a Tarvisio, tra Promoturismo Fvg e il Comune di Bovec.