Scontro frontale a Fagagna.

Uno scontro frontale ha distrutto due auto a Fagagna, in via Gabriele Luigi. L’incidente è successo, oggi, 20 agosto, poco prima dell’1. Ci sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo, la parte anteriore delle auto però sono state accartocciate dalla violenza dell’urto.

Nello scontro sono coinvolte molte persone, che ferite sono state portate in ospedale, con l’elisoccorso arrivato sul posto. Nel luogo dove è avvenuto l’incidente sono sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli.