La festa per i 10 anni dell’Istituto Nobile di Fagagna.

È stato un vero e proprio momento di festa per l’Istituto Nobile Aviation college di Fagagna, che ha celebrato i 10 anni di attività. L’ anniversario ha visto la partecipazione di tutti gli studenti, delle autorità locali, dei rappresentati delle forze armate del triveneto e un grande ritorno degli ex studenti. Insieme ai ragazzi, erano presenti anche le rispettive famiglie che hanno avuto modo di festeggiare così insieme a tutti i collaboratori dell’istituto. Per l’occasione sono stati anche allestiti degli spazi per degustare prodotti tipici e locali del Friuli Venezia Giulia.

Dal 2011 in Fvg.

La sede di Fagagna è nata nel 2011, dodici anni dopo quella di Roma. Queste sono le uniche sedi dell’Istituto Nobile Aviation college in Italia. Per Fagagna, quindi, il successo è davvero molto importante perché è il solo punto di riferimento per il triveneto. Inoltre, la scuola è anche unica nel suo genere a livello europeo. Oltre la presenza delle due sedi in Italia, l’Istituto Nobile Aviation college può contare su due basi di volo internazionali: in Usa, nello Stato della Florida, e in Spagna, a Malaga.

